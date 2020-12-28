У Харкові 28 грудня на мікрорайоні Ювілейному ВАЗ збив жінку, яка перебігала дорогу у недозволеному місці. На щастя, вона жива, але отримала травму голови. Люди надали їй першу допомогу.

ДТП сталось вдень за метрів 20 до пішоходу, але жінка вирішила перейти саме тут. Пишуть, що люди часто переходять там дорогу аби встигнути на громадський транспорт. Про інцидент повідомляє телеграм-канал ХС | Харьков.

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Наразі немає детальної інформації, але автівка ВАЗ 2110 стоїть неподалік місця ДТП – у машини пом’ятий корпус збоку.

У Харкові ВАЗ збив жінку: дивіться відео (18+)

У цей же день, 28 грудня неподалік Києва чоловік на пішоході збив 12-річну дівчинку та втік. Дитина отримала перелам ноги та забої.

Судячи з запису аварії, яку зробила камера відеонагляду, водій універсалу не дивився на пішохідну зону та не звернув увагу на дівчинку, яка почала переходити дорогу.