У Харкові "увічнять пам'ять Кернеса": депутати підтримали неоднозначний проєкт
У Харківські міськраді проголосували за те, аби "увічнити пам'ять Геннадія Кернеса". Нардепи підтримали відповідний проєкт. Однак про те, у який саме спосіб це станеться – не розповіли.
У проєкті також не мовиться про те, як хочуть "увічнити пам'ять". Рішення підтримали 64 депутати, проти були 8, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Вшанувати пам'ять Кернеса Геннадія Адольфовича та вжити заходів щодо увічнення його пам'яті, передбачених чинним законодавством", – написано у проєкті рішення.
Виконавчі органи Харківської міськради вже повинні готувати необхідні розпорядчі документи для увічнення.
Чому не всі депутати підтримали проєкт
Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Денис Нев'ядомський під час обговорення зазначив, що у документі немає жодної конкретики.
Хотілося б розуміти, у який спосіб ми увічнюватимемо пам'ять. Ми не проти увічнення, але до цього питання потрібно підійти більш відповідально, щоб це не було схоже на сектантство,
– сказав Нев'ядомський.
Секретар міськради Ігор Терехов запевнив, що рішення дозволить надати Кернесу звання "Почесний громадянин міста Харкова". Річ у тім, що наразі звання неможливо надати посмертно – це виправлять.
Як відреагували містяни
Позиції мешканців міста розділилися. Частина людей проти такої ідеї. Вони згадали випадок, коли пропонували надати звання почесного громадянина міста загиблим на Донбасі воїнам. Тоді у мерії сказали, що треба зачекати 10 років від смерті – лише тоді це можливо.
Активісти зібрались під стінами мерії на вимагали скасувати рішення щодо "увічнення пам'яті Кернеса".
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Смерть Геннадія Кернеса: коротко
- Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте". Йому було 62 роки.
- Як відомо, Кернес лікувався у Німеччині, адже хворів на COVID-19 і отримав ускладнення.
- Його похоронили 23 грудня у Харкові.
- 21 грудня Ігор Терехов заявив про те, що Кернесу треба присвоїти звання почесного громадянина Харкова. Окрім цього, говорили і про встановлення йому пам'ятника. Також була пропозиція назвати станцію метро ім'ям Кернеса, а також проспект або вулицю.
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