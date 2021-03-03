У Харкові Терехов звинуватив ветеранів у "пропаганді фашизму" в школах

Джерело:фейсбук Ігоря Терехова
Ігор Терехов, який виконує обов'язки мера Харкова, 3 березня звинуватив організацію "Фрайкор" у "пропаганді фашизму". Самі ветерани, які вели уроки в школах, звинувачення назвали безпідставними.
За словами Терехова, у 43 гімназії трапився незапланований урок патріотизму, який закінчився "уроком фашизму" від праворадикальної організації "Фрайкор".
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Секретар міськради запевняє, що назву організації взяли від німецького Freikorps. За його переконанням, така радикально-патріотична організація існувала в Німеччині, яка після свого розпуску нібито забезпечила кадрами нацистів.
Я не проти уроків патріотизму, я проти уроків фашизму. Діти не повинні бути розмінною монетою в політичних іграх. Я говорив, що міськрада поза політикою, тепер кажу це про весь Харків. Ми за тих, хто любить місто, за тих, хто любить свою країну, але ми проти тих, хто сіє ненависть і бажає, щоб в наші будинки прийшла війна,
– стверджує Терехов.
Політик додав, що діятимуть в компетенції міської влади. Він зауважив, що директора школи відсторонили від своїх обов'язків на час проведення службового розслідування.
"Звинувачення в пропаганді нацизму від Терехова є досить серйозними і безпідставними, тож ми були б раді почути конкретні факти, де Ігор Терехов побачив нацизм. Маємо надію, що пан Терехов був дезінформований про діяльність нашої організації та в майбутньому не буде протидіяти патріотичному вихованню в школах й припинить репресії щодо директора школи", – наголосили в організації.
Терехова закликали з такими питаннями звертатись до організації напряму.