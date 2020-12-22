Конфлікт між водієм та харків'янкою стався вдень 21 грудня. Таксист кілька разів кашляв у салоні авто, після чого пасажирка попросила його надіти маску.

На вимоги скористатися засобами безпеки чоловік почав грубіянити, повідомили у спільності "Труха" в телеграмі. Замість того, щоб вдягнути маску, таксист почав обурюватися тим, що він і так "працює безоплатно".

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Коли ж жінка намагалася пояснити водієві, що він може заразити інших людей, той остаточно зірвався.

Грошей не повернув

Судячи з відео, яке зняла сама потерпіла, вона поводилася досить стримано та у відповідь на відверто хамські слова чоловіка намагалася щось йому пояснити.

Закінчився конфлікт тим, що водій кілька разів заявив щось на кшталт "сидіть вдома", та зупинив машину. Він відмовився везти пасажирку далі та поїхав після того, як вона вийшла з машини.

Як стверджує сама постраждала, ані водій, ані компанія таксі грошей за поїздку їй не повернули.

Дивіться відео суперечки з таксистом в Харкові: