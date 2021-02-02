Загрожував пістолетом: у Харкові спіймали рецидивіста, який зґвалтував 22-річну жінку – відео

Поліцейські Харкова понад 3 місяці розшукували зловмисника, який жорстко зґвалтував місцеву мешканку. Стався злочин 13 листопада 2020 року.

Джерело: пресслужба поліції Харкова

Правоохоронці дізналися про зґвалтування 22-річної жінки від її матері. За словами заявниці, зловмисник напав на дівчину, після чого, погрожуючи їй пістолетом, зґвалтував.

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Чоловік бив потерпілу доки вона не знепритомніла. Після цього він втік.

Раніше судимий

Слідчі з'ясували, що на жінку напали на вулиці Панасівській, коли вона поверталася додому.

Зловмисник кілька разів вдарив її по голові, після чого відтягнув до паркану вагонобудівного заводу.

Погрожуючи пістолетом, чоловік зґвалтував потерпілу та постійно завдавав їй удари пістолетом.

Щоб жінка не покликала на допомогу, злочинець погрожував її застрелити та відібрав мобільний.

Поліцейські з'ясували маршрут підозрюваного, за допомогою записів камер спостереження, а також перевірили раніше засуджених за аналогічні злочини осіб.

Опрацьовуючи оперативну інформацію, слідчі вийшли на слід 32-річного харків'янина, який мав проблеми із законом. Під час обшуку у помешканні чоловіка знайшли пістолет "Флобер", а також одяг, в якому зловмисник був під час нападу. Затриманий у скоєному зізнався.

Йому інкримінують вчинення зґвалтування, а також розбій. Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Дивіться відео з затриманим за зґвалтування дівчини харків'янином: