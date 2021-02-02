Загрожував пістолетом: у Харкові спіймали рецидивіста, який зґвалтував 22-річну жінку – відео
Поліцейські Харкова понад 3 місяці розшукували зловмисника, який жорстко зґвалтував місцеву мешканку. Стався злочин 13 листопада 2020 року.
Джерело: пресслужба поліції Харкова
Правоохоронці дізналися про зґвалтування 22-річної жінки від її матері. За словами заявниці, зловмисник напав на дівчину, після чого, погрожуючи їй пістолетом, зґвалтував.
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Раніше судимий
- Слідчі з'ясували, що на жінку напали на вулиці Панасівській, коли вона поверталася додому.
- Зловмисник кілька разів вдарив її по голові, після чого відтягнув до паркану вагонобудівного заводу.
- Погрожуючи пістолетом, чоловік зґвалтував потерпілу та постійно завдавав їй удари пістолетом.
- Щоб жінка не покликала на допомогу, злочинець погрожував її застрелити та відібрав мобільний.
Поліцейські з'ясували маршрут підозрюваного, за допомогою записів камер спостереження, а також перевірили раніше засуджених за аналогічні злочини осіб.
Опрацьовуючи оперативну інформацію, слідчі вийшли на слід 32-річного харків'янина, який мав проблеми із законом. Під час обшуку у помешканні чоловіка знайшли пістолет "Флобер", а також одяг, в якому зловмисник був під час нападу. Затриманий у скоєному зізнався.
Йому інкримінують вчинення зґвалтування, а також розбій. Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Дивіться відео з затриманим за зґвалтування дівчини харків'янином:
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