У гуртожитку Харкова спалахнула пожежа: відео

У Харкові 31 січня сталася пожежа в одному з гуртожитків. Вогонь спалахнув на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку.
Джерело: 24 канал
На місце вже прибули рятувальні машини.
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Пожежа спалахнула у гуртожитку за адресою проспект Героїв Сталінграда, 39. Відомо, що мешканців будинку вже евакуювали. Про причини пожежі та жертви поки невідомо.
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