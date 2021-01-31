У гуртожитку Харкова спалахнула пожежа: відео

31 січня 2021 , 14:16
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У Харкові 31 січня сталася пожежа в одному з гуртожитків. Вогонь спалахнув на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку.

Джерело: 24 канал

На місце вже прибули рятувальні машини.

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Пожежа спалахнула у гуртожитку за адресою проспект Героїв Сталінграда, 39. Відомо, що мешканців будинку вже евакуювали. Про причини пожежі та жертви поки невідомо.

У Харкові спалахнула пожежа у гуртожитку: дивіться відео телеграм-каналу "ВЕХА (Харьков)"

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