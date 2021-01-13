У Харкові снігоочисна техніка наробила біди містянам та владі. Коли машина прибирала сніг з трамвайних рейок, зачепила громадську зупинку зі скляними стінками. Внаслідок цього половина зупинки просто розбилась.

На щастя, на зупинці не було людей, які б чекали на трамвай. Відео опублікували у телеграмі місцеві мешканці, повідомляє 24 канал.

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Позаду зупинки у цей момент стояли працівники житлово-комунального господарства. На щастя, вони не постраждали.

Снігоочисна техніка розтрощила зупинку громадського транспорту: дивіться відео

Снігопад на Харківщині: інші події

13 січня засніжило у багатьох містах України і трапилось багато надзвичайних подій. Зокрема, у Харкові 2 карети швидкої допомоги потрапили у прикрі ситуації.

► У селищі Волобуївка чоловік впав та зламав нижню третину гомілки у лісі, коли йшов на зупинку громадського транспорту. Він викликав швидку допомогу, однак лікарям не одразу вдалося допомогти пацієнту, повідомляє Depo.Харків.

Медикам довелося викликати рятувальників, які й допомогли їм добратися до пацієнта. На щастя, чоловік уникнув переохолодження, поки чекав на карету швидкої.

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► Також на Тюрінській вулиці трапилась ДТП за участі ще однієї карети швидкої допомоги. Медики їхали зі звуковим та світловим спецсигналом.