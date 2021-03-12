У Харкові швидка потрапила у ДТП: є постраждалі

У Харкові 12 березня на пішохідному переході Daewoo Lanos не пропустив швидку, і та врізалася в рекламний стовп. Є постраждалі.

На одній зі світлин видно, що людина в уніформі медика лежить на носилках. Ймовірно, що хтось з медичного персоналу отримав травми.

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У ДТП постраждали медики

Аварія трапилась неподалік станції метро "Олексіївська". На допомогу колегам прибуло 2 бригади швидкої. Всіх постраждалих забрали до лікарні.

Daewoo Lanos серйозно постраждав – в машини пом’яло багажник та передок. А у машини швидкої відвалилось колесо – вона влетіла у рекламний стовп.

Наразі інші подробиці цієї аварії з’ясовуються.

Так виглядає легкова машина після ДТП.

У Харкові Daewoo Lanos спричинив ДТП зі швидкою / Фото телеграм-каналу "Солнецеликий Харьков"