Поліціянти намагаються встановити особу чоловіка, який може систематично знущатись над тваринами. Розслідування почалося 14 січня після того, яка до правоохоронців звернулася власниця постраждалого котика.

Жінка розповіла поліцейським, що один з мешканців мікрорайону, де вона мешкає, 12 січня з пневматичної зброї вистрелив у її кошеня. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Внаслідок інциденту травина отримала поранення.

До 3 років обмеження волі

Інформація про подію набула розголосу у соцмережах, а харків'яни зазначили, що постійно стають свідками жорстокого поводження з тваринами з боку ймовірного злочинця.

Через постріл у кішку слідчі відкрили кримінальну справу за відповідною статтею Кримінального кодексу. Якщо чоловіка знайдуть та затримають, а суд визнає його винним, йому загрожує до 6 місяців арешту або навіть до 3 років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.

Дивіться відео коментаря поліції жорстокого поводження з кошеням: