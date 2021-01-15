У Харкові шукають чоловіка, який розстріляв кошеня з пневматичного пістолета
Поліціянти намагаються встановити особу чоловіка, який може систематично знущатись над тваринами. Розслідування почалося 14 січня після того, яка до правоохоронців звернулася власниця постраждалого котика.
Жінка розповіла поліцейським, що один з мешканців мікрорайону, де вона мешкає, 12 січня з пневматичної зброї вистрелив у її кошеня. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
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До 3 років обмеження волі
Інформація про подію набула розголосу у соцмережах, а харків'яни зазначили, що постійно стають свідками жорстокого поводження з тваринами з боку ймовірного злочинця.
Через постріл у кішку слідчі відкрили кримінальну справу за відповідною статтею Кримінального кодексу. Якщо чоловіка знайдуть та затримають, а суд визнає його винним, йому загрожує до 6 місяців арешту або навіть до 3 років обмеження волі.
Досудове розслідування триває.
Дивіться відео коментаря поліції жорстокого поводження з кошеням:
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