У Харкові медики рятували п'яну бабусю, бо думали, що в неї відмовили ноги: курйозне відео

У Харкові п'яна бабуся неабияк перелякала перехожих чоловіків. Ті злякалися, що в жінки літнього віку якісь проблеми зі здоров'ям, тож викликали на місце медиків.

Бабусю помітили в продуктовому кіоску. Вона сиділа на підлозі й не могла піднятися. Чоловіки вирішили, що в жінки відмовили ноги, тож кинулися її рятувати.

Цікаво В Івано-Франківську пара зайнялася сексом на ратуші: мер пропонує зробити послугу платною

На допомогу навіть викликали швидку. До прибуття медиків чоловіки навіть вирвали двері кіоску й розбили скло, аби врятувати бабусю, яка опинилася в пастці.

Коли медики прибули на виклик, то констатували: жінці потрібна не допомога, а хороший сон. Вона не могла піднятися не через якісь проблеми зі здоров'я, а через добрячий перебір зі спиртним.

Слід зазначити, що п'яна витівка бабусі неабияк розбурхала не одну екстрену службу Харкова – на місце інциденту також прибули працівники поліції.

П'яна бабуся злякала перехожих у Харкові: дивіться відео