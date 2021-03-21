У Харкові п'яна лікарка приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу

Неприємний інцидент стався у Харкові в лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Там зафіксували, як пацієнта приймала лікарка з ознаками алкогольного сп'яніння.

Відповідне відео очевидці опублікували у соцмережах. Відомо, що поліція вже склала протокол за фактом правопорушення.

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Інцидент з нетверезою лікаркою у Харкові: що відомо

Подія трапилася 19 березня приблизно о 20 годині. Очевидці у 4 лікарні невідкладної медичної допомоги Харкова зафільмували, як пацієнта приймала лікарка з ознаками алкогольного сп'яніння.

Люди викликали поліцію, і правоохоронці склали протокол на місці.

Відео та деталі інциденту опубліковані у місцевому телеграм-каналі. У ньому видно медичних працівників відділення МРТ, які поводять себе очевидно не так, як мали б поводитися тверезі.

Як відреагували користувачі соцмереж

У коментарях до допису українці різко відреагували на публікацію відео. Частина користувачів вважають, що у цьому нічого поганого немає – мовляв, лікарка поводить себе нормально, а може й не п'яна.

Але більшість людей висловилися негативно:

"У будь-який момент від неї може залежати життя людини. А її хитає коридором".

"Я просто уявила, що хтось із моїх близьких потрапив би так... Яка допомога буде від цього лікаря?"

"Адекватна людина тим більше лікар, на робочому місці пити не повинен!"

"П'яний водій привозить до п'яного лікаря… Вижити у нашому місті не так вже й легко".

Коментарі з соцмереж у фото: скриншоти

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