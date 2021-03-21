У Харкові п'яна лікарка приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу
Неприємний інцидент стався у Харкові в лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Там зафіксували, як пацієнта приймала лікарка з ознаками алкогольного сп'яніння.
Джерело:24 канал
Відповідне відео очевидці опублікували у соцмережах. Відомо, що поліція вже склала протокол за фактом правопорушення.
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Інцидент з нетверезою лікаркою у Харкові: що відомо
Подія трапилася 19 березня приблизно о 20 годині. Очевидці у 4 лікарні невідкладної медичної допомоги Харкова зафільмували, як пацієнта приймала лікарка з ознаками алкогольного сп'яніння.
- Люди викликали поліцію, і правоохоронці склали протокол на місці.
Відео та деталі інциденту опубліковані у місцевому телеграм-каналі. У ньому видно медичних працівників відділення МРТ, які поводять себе очевидно не так, як мали б поводитися тверезі.
Як відреагували користувачі соцмереж
У коментарях до допису українці різко відреагували на публікацію відео. Частина користувачів вважають, що у цьому нічого поганого немає – мовляв, лікарка поводить себе нормально, а може й не п'яна.
Але більшість людей висловилися негативно:
- "У будь-який момент від неї може залежати життя людини. А її хитає коридором".
- "Я просто уявила, що хтось із моїх близьких потрапив би так... Яка допомога буде від цього лікаря?"
- "Адекватна людина тим більше лікар, на робочому місці пити не повинен!"
- "П'яний водій привозить до п'яного лікаря… Вижити у нашому місті не так вже й легко".
Коментарі з соцмереж у фото: скриншоти
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