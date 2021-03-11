У Харкові виставку собак присвятять пам'яті Кернеса

У Харкові відбудеться виставка собак пам'яті Харківського мера Геннадія Кернеса. Її проведуть з 31 липня по 1 серпня 2021 року.

Ідея щодо відповідного конкурсу належить осередку кінологічної спілки України "Сіріус". Взяти участь у виставці матимуть змогу власники собак усіх порід.

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Виставки "Кубок міського голови" проводили під патронатом Геннадія Адольфовича майже 10 років поспіль, повідомила керівниця осередку Вікторія Піонова-Куценко.

За словами жінки, у 2020 році виставку не проводили через карантин, а у 2021 році, після смерті Геннадія Кернеса, вирішили провести "Кубок пам'яті".

Наразі організатори визначають місцем проведення виставки, її планують провести;

або на стадіоні "Піонер";

або на стадіоні "Сонячний".

Виставку мають намір провести під патронатом міста, ведуться перемовини, зазначила керівниця осередку.

Захоплення Кернеса собаками: коротко

Геннадій Кернес був членом регіонального кінологічного центру службового собаківництва.

В інтерв'ю "Українській правді" він говорив, що у готелі "Національ" має вольєр на 30 собак.

Фотографії з собаками покійний мер Харкова неодноразово публікував на своїй сторінці у інстаграмі.