У Харкові відбудеться виставка собак пам'яті Харківського мера Геннадія Кернеса. Її проведуть з 31 липня по 1 серпня 2021 року.

Ідея щодо відповідного конкурсу належить осередку кінологічної спілки України "Сіріус". Взяти участь у виставці матимуть змогу власники собак усіх порід.

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Виставки "Кубок міського голови" проводили під патронатом Геннадія Адольфовича майже 10 років поспіль, повідомила керівниця осередку Вікторія Піонова-Куценко.

За словами жінки, у 2020 році виставку не проводили через карантин, а у 2021 році, після смерті Геннадія Кернеса, вирішили провести "Кубок пам'яті".

Наразі організатори визначають місцем проведення виставки, її планують провести;

або на стадіоні "Піонер";

або на стадіоні "Сонячний".

Виставку мають намір провести під патронатом міста, ведуться перемовини, зазначила керівниця осередку.

Зверніть увагу! Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року. Лише 24 лютого 2021 року Харківська міська рада достроково припинила його повноваження у зв'язку із смертю.

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