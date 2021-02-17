У Харкові попрощалися зі загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Мироненком: фото

Понад сотня людей у Харкові прийшла 17 лютого попрощатися зі старшим солдатом Дмитром Мироненком. Військовий 14 лютого підірвався на вибуховому пристрої біля Новолуганського.

В останню путь українського захисника прийшли провести його рідні та побратими. Про це з місця прощання повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.

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Харків попрощався зі загиблим воїном

Поховали Дмитра Мироненка на Алеї Слави 18-го кладовища. На прощання зі захисником прийшли більш ніж 100 людей.

Харків'янин служив за контрактом з 2017 року.

26-річний старший солдат був одним із трьох військових, які загинули 14 лютого. Вони підірвалися поблизу Новолуганського, на контрольованій Україною території.

До слова, капітана Олександра Войтенка та солдата В'ячеслава Олексієнка родом із Кременчука (Полтавська область) поховають у рідному місті.

Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого

Трагедія трапилася 14 лютого, приблизно о 10:00 в районі Новолуганського.

Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та загинули на місці.

Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас. Вони мають встановити всі обставини загибелі воїнів.

та головнокомандувачу Збройних сил України терміново прибути на Донбас. Вони мають встановити всі обставини загибелі воїнів. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

У Харкові попрощалися зі загиблим бійцем Мироненком: Фото Анни Черненко, 24 канал