У Харкові попрощалися зі загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Мироненком: фото

Джерело:24 канал
Понад сотня людей у Харкові прийшла 17 лютого попрощатися зі старшим солдатом Дмитром Мироненком. Військовий 14 лютого підірвався на вибуховому пристрої біля Новолуганського.
В останню путь українського захисника прийшли провести його рідні та побратими. Про це з місця прощання повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.
Читайте також Загибель 3 військових біля Новолуганського: Зеленський провів термінову нараду
Поховали Дмитра Мироненка на Алеї Слави 18-го кладовища. На прощання зі захисником прийшли більш ніж 100 людей.
Харків'янин служив за контрактом з 2017 року.
26-річний старший солдат був одним із трьох військових, які загинули 14 лютого. Вони підірвалися поблизу Новолуганського, на контрольованій Україною території.
До слова, капітана Олександра Войтенка та солдата В'ячеслава Олексієнка родом із Кременчука (Полтавська область) поховають у рідному місті.
У Харкові попрощалися зі загиблим бійцем Мироненком: Фото Анни Черненко, 24 канал