У Харкові пластуни передали Вифлеємський вогонь: як усе відбувалося
Представники скаутської організації "Пласт" у Харкові передали громаді міста Вифлеємський вогонь миру. У дійстві взяли учать близько 50 пластунів різного віку.
Вифлеємський вогонь передали на площі Свободи у центрі Харкова. Це символічно відкрило "Вертеп-фест 2021", повідомляє Укрінформ.
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Вифлеємський вогонь передали волонтерам та усім охочим харків'янам, які передавали його один одному. Після цього вогонь відправлять до храмів, військового шпиталю та у клініку інституту протезування.
Церемонію розпочали зі спільного виконання різдвяної колядки.
Також під час передачі Вифлеємського вогню на площі виступали дитячі творчі колективи. На час церемонії у Харкові частково обмежили рух транспорту.
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Вертеп-фест 2021
У Харкові відкрили п'ятий "Вертеп-фест 2021". Однак за словами директорки фонду "Харків з тобою" Олени Рофе-Бекетової, пандемія COVID-19 певним чином вплинула на організацію фестивалю.
Цього разу він перетвориться на "Вертеп-фест в Інтернеті" та відбуватиметься протягом 8 – 10 січня 2021 року. Вона зазначила, що наразі для участі у фестивалі зареєструвалися більше ніж 100 колективів.
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Вифлеємський вогонь миру: коротко
- Вифлеємський вогонь миру є міжнародною щорічною скаутською акцією до святкування Різдва. Зокрема, люди поширюють символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа.
- В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро, поширюють пластуни. Вони щороку передають Вифлеємським вогонь громадам міст по всій Україні.
- Зокрема, 19 грудня 2020 року пластуни передали Вифлеємський вогонь президентові Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській.
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