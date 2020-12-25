Представники скаутської організації "Пласт" у Харкові передали громаді міста Вифлеємський вогонь миру. У дійстві взяли учать близько 50 пластунів різного віку.

Вифлеємський вогонь передали на площі Свободи у центрі Харкова. Це символічно відкрило "Вертеп-фест 2021", повідомляє Укрінформ.

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Вифлеємський вогонь передали волонтерам та усім охочим харків'янам, які передавали його один одному. Після цього вогонь відправлять до храмів, військового шпиталю та у клініку інституту протезування.

Церемонію розпочали зі спільного виконання різдвяної колядки.

Зверніть увагу! Пластуни вже 6 років поспіль передають Вифлеємський вогонь миру та різдвяні подарунки українським захисникам у зону бойових дій на Сході України, аби вони змогли відчути родинне тепло.

Також під час передачі Вифлеємського вогню на площі виступали дитячі творчі колективи. На час церемонії у Харкові частково обмежили рух транспорту.

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Вертеп-фест 2021

У Харкові відкрили п'ятий "Вертеп-фест 2021". Однак за словами директорки фонду "Харків з тобою" Олени Рофе-Бекетової, пандемія COVID-19 певним чином вплинула на організацію фестивалю.

Цього разу він перетвориться на "Вертеп-фест в Інтернеті" та відбуватиметься протягом 8 – 10 січня 2021 року. Вона зазначила, що наразі для участі у фестивалі зареєструвалися більше ніж 100 колективів.

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Вифлеємський вогонь миру: коротко