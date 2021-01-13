Тимчасовий виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що тарифи на опалення та гарячу воду у місті не зростуть. За його словами, ціни залишаться на рівні 2018 року.

Тарифи у Харкові

Усю відповідальність за таке рішення Терехов бере на себе. Про це чиновник 13 січня написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Я вирішив, що тарифи для громадян на опалення та гарячу воду не зростуть. Вони залишаться на рівні 2018,

– сказав Терехов.

Він додав: "Я розумію, що Національна комісія, що здійснює урядове регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я не зміню його і не візьму на себе повну відповідальність".

Зауважимо, раніше харків'яни виходили на протест через підвищення ціни на газ. Люди вимагали від влади залишити тарифи, які були до 1 січня 2021 року.

Зверніть увагу! 13 січня Кабінет Міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину або ж до кінця опалювального сезону. Урядовці пропонують фіксовану ціну – 6,99 гривні за 1 кубометр газу. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження ціни на понад 30%.