У Харкові планують не підіймати тарифи на опалення та гарячу воду
Тимчасовий виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що тарифи на опалення та гарячу воду у місті не зростуть. За його словами, ціни залишаться на рівні 2018 року.
Тарифи у Харкові
Усю відповідальність за таке рішення Терехов бере на себе. Про це чиновник 13 січня написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Я вирішив, що тарифи для громадян на опалення та гарячу воду не зростуть. Вони залишаться на рівні 2018,
– сказав Терехов.
Він додав: "Я розумію, що Національна комісія, що здійснює урядове регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я не зміню його і не візьму на себе повну відповідальність".
Зауважимо, раніше харків'яни виходили на протест через підвищення ціни на газ. Люди вимагали від влади залишити тарифи, які були до 1 січня 2021 року.
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