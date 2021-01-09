Мешканці Харкова вкотре зібрались на акцію проти коксового заводу "Новомет". Вони вимагали припинити його діяльність. Все через шкідливі викиди у атмосферу.

Пікет відбувся біля входу у завод. Про це мовиться в Укрінформі.

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Деталі акції

До акції приєдналися й місцеві мешканці. Вони вимагали від керівництва заводу встановити фільтри. Якщо ж це неможливо, то передислокувати завод за межі Харкова.

Акція тривала приблизно годину.

З представників адміністрації заводу до учасників протесту ніхто не вийшов. Представників місцевої влади також не було.

На місці перебували правоохоронців.

На щастя, обійшлося без інцидентів.

Цікаво те, що це вже не перша, а 15 за рахунком подібна акція від початку серпня.

Мета – продемонструвати намір громадськості тримати ситуацію під контролем, це наша принципова позиція,

– зазначив співорганізатор та представник екологічної групи "Печеніги" Олександр Константинов.

Як відбувалась акція / Фото Укрінформ

Що відомо про роботу заводу

Так, згідно з рішенням Харківського окружного адміністративного суду, з 6 січня 2021 року коксовий завод "Новомет" повинен тимчасово зупинити виробництво коксу та кам'яновугільної смоли. Втім, надійшла апеляційна скарга.

Тож тепер долю чистого повітря вирішуватиме апеляційна інстанція. Це означає, що завод продовжуватиме свою діяльність, яка пов'язана зі шкідливими викидами у повітря, оскільки час затягують.

За даними екологів, на підприємстві зараз перевіряють джерела викидів.

Увага! Проти коксового заводу відкрили кримінальне провадження за статтею про забруднення атмосферного повітря.