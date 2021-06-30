У Харкові підстрелили керівника охоронної агенції Мошенського

У харківському районі Салтівка чоловік зазнав вогнепальних поранень. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що поранили заступника директора охоронної агенції "Корпус" Артема Мошенського. Раніше він був добровольцем і воював на сході в підрозділі МВС.

Це сталося на вулиці Джерельній 30 червня. В мережі про це вперше повідомили приблизно о 10 годині ранку.

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Які поранення він отримав

Очевидці написали, що чоловік зазнав 2 вогнепальних поранень.

Проте чоловік вижив і його забрала швидка.

Також оприлюднили фото з місця.

Там видно швидку допомогу та 2 поліцейських автомобілі.

Однак, потерпілий у цей момент, ймовірно, вже був у швидкій.

На фото з місця видно, що куля пробила вікно автомобіля.

В момент нападу потерпілий стояв поряд із ним.



Місце, де, ймовірно, підстрелили Мошенського / Фото телеграму ХС

Що відомо про потерпілого

Один з очільників "Національного Корпусу" Максим Жорін повідомив, що потерпілим є заступник директора охоронної агенції "Корпус" Артем Мошенський. Його біографія – практично не відома.

Проте чоловік раніше розповів "Справжній варті", що з 2014 неофіційно служив у "Східному корпусі". Спершу хотів стати добровольцем ЗСУ, але туди його не брали.

У 2015 році Мошенський повторно пройшов медичну перевірку та був визнаним придатним до служби. Тоді офіційно влаштувався до структури спецпідрозділу МВС "Східний корпус". Згодом також став його очільником. Їздив до зони АТО з "Азовом" та "Східним корпусом". Зокрема, брав участь у Широкинській операції.

У 2020 році проросійський блогер Шарій звинуватив харків'янина в нападі на активіста своєї партії Микиту Роженка. Мошенського назвали причетним до нападу, однак офіційно це ніяк не підтвердили.

Який стан Мошенського

Детальніше про поранення розповів Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, пораненого практично одразу доправили в реанімацію Інституту невідкладної хірургічної допомоги у критичному стані.

Травматичне поранення у шию. У нього геморагічний шок другого ступеню,

— додав Забашта.

Забашта також зазначив, що поранення Мошенський отримав із травматичної зброї.

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Місце злочину після приїзду поліції / Фото Суспільного

Що кажуть правоохоронці

У поліції Харківщини підтвердили, що такий інцидент був. Однак сказали тільки, що постраждав чоловік, якому – приблизно 31 рік (народився в 1990 році). Наразі він перебуває в лікарні швидкої допомоги.

Правоохоронці оглядають місце злочину та встановлюють всі обставини. Оскільки зловмисник втік, у місті оголосили план-перехоплення "Сирена".



Отвір у вікні автомобіля Мошенського / Фото Суспільного