Це сталося на вулиці Родниковій 30 червня. В мережі про це вперше повідомили приблизно о 10 годині ранку.

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Які поранення він отримав

Очевидці написали, що Мошенський зазнав 2 вогнепальних поранень.

У нього пробиті шия та голова.

Проте чоловік вижив і його забрала швидка.

Також оприлюднили фото з місця.

Там видно швидку допомогу та 2 поліцейських автомобілі.

Однак, потерпілий у цей момент, ймовірно, вже був у швидкій.



Місце, де, ймовірно, підстрелили Мошенського / Фото телеграму ХС

Що відомо про потерпілого

Телеграм "Труха" повідомив, що потерпілим є заступник директора охоронної агенції "Корпус" Артем Мошенський. Його біографія практично не відома.

Проте чоловік раніше розповів "Справжній варті", що з 2014 неофіційно служив у "Східному корпусі". Спершу хотів стати добровольцем ЗСУ, але туди його не брали.

У 2015 році Мошенський повторно пройшов медичну перевірку та був визнаним придатним до служби. Тоді офіційно влаштувався до структури спецпідрозділу МВС "Східний корпус". Згодом також став його очільником. Їздив до зони АТО з "Азовом" та "Східним корпусом". Зокрема, Брав участь у Широкинській операції.

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Що кажуть правоохоронці

У поліції Харківщини підтвердили, що такий інцидент був. Однак сказали тільки, що постраждав чоловік, якому приблизно 31 рік (народився в 1990 році). Наразі він перебуває в лікарні швидкої допомоги.

Правоохоронці оглядають місце злочину та встановлюють всі обставини. Оскільки зловмисник втік, у місті оголосили план-перехоплення "Сирена".