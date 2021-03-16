Замінування гімназії в Харкові: евакуювали майже тисячу дітей – відео
Приблизно о 10 годині ранку 15 березня до поліції надійшло повідомлення про мінування гімназії в Харкові. Фахівці обстежили її та прилеглу територію.
Джерело:Поліція Харківщини
З території навчального закладу евакуювали трохи менше ніж тисячу осіб. У процесі обстеження жодної вибухівки не виявили.
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Відео моменту евакуації учнів гімназії: відео з телеграм-каналу "ВЕХА"
Як тривало обстеження
Загалом із гімназії евакуювали 986 осіб. На місці події працювали оперативники та вибухотехніки. Вони оглянули 5 970 квадратних метрів приміщень та 2 тисячі квадратних метрів прилеглої території.
Кінолог перевіряє спортзал гімназії в Харкові / Фото Поліція Харківщини
Яке покарання можливе за таке порушення
Правоохоронці відкрили провадження за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Вона передбачає від 2 до 6 років в'язниці.
Інші фейкові мінування за останній час
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