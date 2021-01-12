Досить жорстка аварія за участю автомобіля поліцейських сталася вранці 12 січня на перехресті вулиць Гольдбергівської та Єлізаветинської в Харкові. Prius патрульних врізався у стовп.

Внаслідок аварії службовий Toyota Prius отримав серйозні ушкодження. Про це повідомили у виданні Depo.Харків.

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За попередніми даними, поліціянт, який сидів за кермом легковика, не впорався з керуванням та виїхав з дороги.

Що відомо про аварію за участю патрульних у Харкові



Prius влетів у стовп досить сильно / Фото телеграм "ХС Харків"

Близько 5:00 ранку Prius поліціянтів на великій швидкості влетів у стовп на Гольдбергівській вулиці.

Удар був такої сили, що легковик залишився без передньої частини.

Стовп накренився та майже впав на проїзну частину.

Автівку патрульних прибрав евакуатор, а от зі стовпом, який в будь-який момент може звалитися на машини, комунальники не розібралися.

Відносно копа, який керував машиною, склали адміністративний протокол щодо порушення ним правил дорожнього руху. Якщо суд визнає його винним у скоєнні ДТП, поліціянту загрожує 340 гривень штрафу із можливим позбавленням прав на термін від 6 до 12 місяців.



Стовп може впасти на проїзну частину / Фото телеграм "ХС Харків"