У Харкові патрульній розбив службове авто та зніс стовп: фото
Досить жорстка аварія за участю автомобіля поліцейських сталася вранці 12 січня на перехресті вулиць Гольдбергівської та Єлізаветинської в Харкові. Prius патрульних врізався у стовп.
Внаслідок аварії службовий Toyota Prius отримав серйозні ушкодження. Про це повідомили у виданні Depo.Харків.
Дивіться також В Одесі елітний позашляховик влетів у магазин: фото
Що відомо про аварію за участю патрульних у Харкові
Prius влетів у стовп досить сильно / Фото телеграм "ХС Харків"
Близько 5:00 ранку Prius поліціянтів на великій швидкості влетів у стовп на Гольдбергівській вулиці.
- Удар був такої сили, що легковик залишився без передньої частини.
- Стовп накренився та майже впав на проїзну частину.
- Автівку патрульних прибрав евакуатор, а от зі стовпом, який в будь-який момент може звалитися на машини, комунальники не розібралися.
Відносно копа, який керував машиною, склали адміністративний протокол щодо порушення ним правил дорожнього руху. Якщо суд визнає його винним у скоєнні ДТП, поліціянту загрожує 340 гривень штрафу із можливим позбавленням прав на термін від 6 до 12 місяців.
Стовп може впасти на проїзну частину / Фото телеграм "ХС Харків"
Поділитися новиною