У Харкові пасажир зґвалтував жінку-таксиста

29 січня 2021 , 18:49
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У Харкові вночі на 28 січня жінка-таксистка забрала пасажира, який вирішив змінити маршрут вже під час поїздки. Згодом чоловік почав приставати, а коли жінка йому відмовила, то він її зґвалтував.

Джерело: Нацполіція

Після задоволення свого бажання у такий насильницькій формі чоловік зник, а постраждала одразу ж подзвонила у поліцію й розповіла про це.

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Правоохоронці доволі швидко знайшли злочинця – ним виявився 35-річний мешканець Харківської області, який вже не один раз був у тюрмі за хуліганство та грабежі.

Наразі насильник перебуває у СІЗО, йому знову загрожує ув’язнення від 3 до 5 років.

У Києві таксист зґвалтував пасажирку

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у жовтні минулого року у Києві таксист-чоловік зґвалтував жінку-пасажирку.

  • Водій повернув у лісопаркову зону на Голосієво. Коли клієнтка запитала, куди він їде, чоловік розлютився, став кричати на неї, а потім зупинив машину.
  • Він пересів до наляканої жінки на заднє сидіння, почав роздягати, проте вона чинила опір. Злочинець став душити свою жертву, завдав удари по голові, а потім зґвалтував.
  • Потім таксист наказав жінці одягтися й відвіз її додому.