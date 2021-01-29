У Харкові вночі на 28 січня жінка-таксистка забрала пасажира, який вирішив змінити маршрут вже під час поїздки. Згодом чоловік почав приставати, а коли жінка йому відмовила, то він її зґвалтував.

Джерело: Нацполіція

Після задоволення свого бажання у такий насильницькій формі чоловік зник, а постраждала одразу ж подзвонила у поліцію й розповіла про це.

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Правоохоронці доволі швидко знайшли злочинця – ним виявився 35-річний мешканець Харківської області, який вже не один раз був у тюрмі за хуліганство та грабежі.

Наразі насильник перебуває у СІЗО, йому знову загрожує ув’язнення від 3 до 5 років.

У Києві таксист зґвалтував пасажирку

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у жовтні минулого року у Києві таксист-чоловік зґвалтував жінку-пасажирку.