У Харкові пасажир зґвалтував жінку-таксиста
У Харкові вночі на 28 січня жінка-таксистка забрала пасажира, який вирішив змінити маршрут вже під час поїздки. Згодом чоловік почав приставати, а коли жінка йому відмовила, то він її зґвалтував.
Джерело: Нацполіція
Після задоволення свого бажання у такий насильницькій формі чоловік зник, а постраждала одразу ж подзвонила у поліцію й розповіла про це.
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Правоохоронці доволі швидко знайшли злочинця – ним виявився 35-річний мешканець Харківської області, який вже не один раз був у тюрмі за хуліганство та грабежі.
Наразі насильник перебуває у СІЗО, йому знову загрожує ув’язнення від 3 до 5 років.
У Києві таксист зґвалтував пасажирку
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у жовтні минулого року у Києві таксист-чоловік зґвалтував жінку-пасажирку.
- Водій повернув у лісопаркову зону на Голосієво. Коли клієнтка запитала, куди він їде, чоловік розлютився, став кричати на неї, а потім зупинив машину.
- Він пересів до наляканої жінки на заднє сидіння, почав роздягати, проте вона чинила опір. Злочинець став душити свою жертву, завдав удари по голові, а потім зґвалтував.
- Потім таксист наказав жінці одягтися й відвіз її додому.
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