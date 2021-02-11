У Харкові озброєні люди захопили будівлю обленерго: відео
Харківське обленерго 11 лютого нібито захопили озброєні люди. Співробітники зачинилися у своїх кабінетах.
Джерело:24 канал
Поблизу обленерго в Харкові в усіх будівлях багато поліції з автоматами. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.
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Будівлю 11 лютого начебто захопили озброєні правоохоронці.
Автоматники вибили двері, співробітники закрилися в кабінетах,
– йдеться у повідомленні.
У поліції 24 каналу зазначили, що наразі не володіють точною інформацією про ситуацію в обленерго. Однак припускають, що там можуть відбуватися слідчі дії або це частина навчання Служби безпеки України.
Біля обленерго багато поліції: дивіться відео
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