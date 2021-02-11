Харківське обленерго 11 лютого нібито захопили озброєні люди. Співробітники зачинилися у своїх кабінетах.

Поблизу обленерго в Харкові в усіх будівлях багато поліції з автоматами. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Читайте також На Харківщині ДБР викрило поліцейських, які без причин побили та затримали фермерів

Будівлю 11 лютого начебто захопили озброєні правоохоронці.

Автоматники вибили двері, співробітники закрилися в кабінетах,

– йдеться у повідомленні.

У поліції 24 каналу зазначили, що наразі не володіють точною інформацією про ситуацію в обленерго. Однак припускають, що там можуть відбуватися слідчі дії або це частина навчання Служби безпеки України.

Біля обленерго багато поліції: дивіться відео