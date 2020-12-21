Уникав зіткнення: у Харкові на Окружній вщент розбився Nissan Teana, водій загинув – відео
Жорстка аварія за участю недешевого легковика сталася ввечері 20 грудня в Харкові. Водій Nissan намагався не зіштовхнутися з іншою машиною та вилетів з дороги.
Внаслідок зіткнення власник іномарки 1974 року народження отримав не сумісні з життям травми, повідомили у ДСНС Харкова. 45-річну пасажирку авто госпіталізували з численними травмами.
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Другий водій втік
Судячи з відео, яке зняв на реєстратор учасник руху, Nissan їхав по лівій смузі на чималій швидкості. Близько 19:40 з правої смуги неочікувано для всіх почав повертати наліво водій Lanos.
Оскільки він не перелаштувався завчасно, а також включив сигнал повороту лише перед маневром, для уникнення зіткнення власникові іномарки довелося різко викручувати кермо. Але від цього він, схоже, втратив контроль над машиною.
Седан винесло з дороги, після чого він з усією силою влетів у дерево.
Власник Lanos з місця аварії втік.
За фактом ДТП, в якій загинув чоловік, відкрито кримінальне провадження.
Дивіться відео жахливої аварії на Окружній дорозі Харкова:
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