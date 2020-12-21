Жорстка аварія за участю недешевого легковика сталася ввечері 20 грудня в Харкові. Водій Nissan намагався не зіштовхнутися з іншою машиною та вилетів з дороги.

Внаслідок зіткнення власник іномарки 1974 року народження отримав не сумісні з життям травми, повідомили у ДСНС Харкова. 45-річну пасажирку авто госпіталізували з численними травмами.

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Жінку вирізали з машини рятувальники.

Другий водій втік

Судячи з відео, яке зняв на реєстратор учасник руху, Nissan їхав по лівій смузі на чималій швидкості. Близько 19:40 з правої смуги неочікувано для всіх почав повертати наліво водій Lanos.

Оскільки він не перелаштувався завчасно, а також включив сигнал повороту лише перед маневром, для уникнення зіткнення власникові іномарки довелося різко викручувати кермо. Але від цього він, схоже, втратив контроль над машиною.

Седан винесло з дороги, після чого він з усією силою влетів у дерево.

Власник Lanos з місця аварії втік.

За фактом ДТП, в якій загинув чоловік, відкрито кримінальне провадження.

Дивіться відео жахливої аварії на Окружній дорозі Харкова: