У Харкові через пожежу в будинку престарілих оголосять траур
У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими внаслідок пожежі у будинку престарілих "Золотий час". Під час пожежі загинуло 15 людей, постраждало щонайменше 11.
Рішення про оголошення трауру схвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Про це повідомляє Depo.Харьков.
Важливо Що відомо про стан постраждалих у пожежі в будинку для престарілих у Харкові
Траур в місті оголосять на один день.
Я підпишу розпорядження, завтра, на один день. У Харкові буде оголошений траур,
– заявив виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про постраждалих внаслідок трагедії
►Під час пожежі у будинку престарілих загинули 15 людей. Загалом там перебувало 33 осіб.
►У лікарнях медики надають допомогу 11 постраждалим.
►Щонайменше в однієї людини діагностували 10% опіків тіла.
►За словами директора департаменту соціального захисту Харківської ОДА Юрій Шпарага, якщо постраждалі матимуть потребу у житлі, то їх поселять у інтернати.
Головне про пожежу в будинку престарілих
- Займання трапилося на 2 поверсі будинку престарілих "Золотий час" на вулиці Нижня Гиївська, 150Б о 15:30.
- У Харківській ОДА заявили, що такий будинок ніде не зареєстрований.
- На власників пансіонату відкрили кримінальну справу.
- Через пожежу уряд зібрався на термінове позачергове засідання.
- Більше про пожежу – читайте тут.
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