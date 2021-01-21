У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими внаслідок пожежі у будинку престарілих "Золотий час". Під час пожежі загинуло 15 людей, постраждало щонайменше 11.

Рішення про оголошення трауру схвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Про це повідомляє Depo.Харьков.

Важливо Що відомо про стан постраждалих у пожежі в будинку для престарілих у Харкові

Траур в місті оголосять на один день.

Я підпишу розпорядження, завтра, на один день. У Харкові буде оголошений траур,

– заявив виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про постраждалих внаслідок трагедії

►Під час пожежі у будинку престарілих загинули 15 людей. Загалом там перебувало 33 осіб.

►У лікарнях медики надають допомогу 11 постраждалим.

►Щонайменше в однієї людини діагностували 10% опіків тіла.

►За словами директора департаменту соціального захисту Харківської ОДА Юрій Шпарага, якщо постраждалі матимуть потребу у житлі, то їх поселять у інтернати.

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