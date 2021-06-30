У Харкові облили сечею депутата ОПЗЖ: зіпсували одяг Brioni – відео
Джерело:фейсбук Анатолія Родзинського
Депутата від партії ОПЗЖ Анатолія Родзинського облили невідомою жовтою рідиною. Нападники зняли це на відео. У підписі до нього зазначили, що в пляшці була сеча.
Депутат поскаржився, що йому зіпсували піджак Brioni за 60 тисяч гривень. Це сталося 29 червня під будівлею Харківської ОДА.
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Що ще написав чоловік
За словами Родзинського, це зробили активісти праворадикальної організації "Традиція і порядок". Його облили, нібито, на замовлення нового керівництва Харкова.
Чекали... Смажилися кілька годин на сонці. Поки я намагався переконувати колег не роздавати гектарами харківську землю для обслуговування "собачих будок" на постійній комісії міськради,
– додав депутат.
Як він попередив нападників
Також Родзинський звернувся в дописі до своїх кривдників. Він сказав, що за таке їм може загрожувати від 4 до 5 років в'язниці. Тобто сам взявся давати правову оцінку та визначив статтю – про хуліганство вчинене групою осіб із завданням матеріальної шкоди.
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Реакція "Традиції і порядку"
В організації ніяк не коментували цей інцидент. Однак все ж відреагували. На офіційному телеграмі "Традиції і порядку" поширили допис іншого каналу, де розповідають про цю подію.
Автор цього тексту каже, що депутат нібито ошукав багатьох людей і любить піаритись. Тому припустили, що він сам себе облив.
Допис, який поширили в організації
Що відомо про Анатолія Родзинського
- Вперше він був депутатом міськради Харкова у 2010 році.
- Також балотувався від Блоку Петра Порошенка до Верховної ради у 2014 році.
- Однак це було безрезультатно.
- У 2015 році на Родзинського напали.
- Він тоді балотувався на посаду міського голови Харкова.
- Під час карантину 2020 року "гречкосіяв", роздаючи маски електорату.
- У той рів він став депутатом Харківської міської ради від ОПЗЖ.
Дані взяті з платформи "Чесно".Зверніть увагу! У Харкові 27 квітня намагались підпалити кафе депутатки міськради від ОПЗЖ Марії Скоробагач. Двері зачиненого закладу облили горючою сумішшю. Все погасили працівники охорони, тому до пожежників навіть не зверталися.