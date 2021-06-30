Депутат поскаржився, що йому зіпсували піджак Brioni за 60 тисяч гривень. Це сталося 29 червня під будівлею Харківської ОДА.

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Що ще написав чоловік

За словами Родзинського, це зробили активісти праворадикальної організації "Традиція і порядок". Це зробили, нібито, на замовлення нового керівництва Харкова.

Чекали... Смажилися кілька годин на сонці. Поки я намагався переконувати колег не роздавати гектарами харківську землю для обслуговування "собачих будок" на постійній комісії міськради,

– додав депутат.

Як він попередив нападників

Також Родзинський звернувся в дописі до своїх кривдників. Він сказав, що за таке їм може загрожувати від 4 до 5 років в'язниці. Тобто сам взявся давати правову оцінку та визначив статтю – про хуліганство вчинене групою осіб із завданням матеріальної шкоди.

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Реакція "Традиції і порядку"

В організації ніяк не коментували цей інцидент. Однак все ж відреагували. На офіційному телеграмі "Традиції і порядку" поширили допис іншого каналу, де розповідають про цю подію.

Автор цього тексту каже, що депутат нібито ошукав багатьох людей і любить піаритись. Тому припустили, що він сам себе облив.

Допис, який поширили в організації

Зверніть увагу! У Харкові 27 квітня намагались підпалити кафе депутатки міськради від ОПЗЖ Марії Скоробагач. Двері зачиненого закладу облили горючою сумішшю. Все погасили працівники охорони, тому до пожежників навіть не зверталися.