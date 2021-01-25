У Харкові на вулиці Зубенка у дворі одного з будинків приблизно опівночі 25 січня стався вибух гранати. У мереж повідомляють, що це був замах на вбивство громадського активіста руху "Ми – харків'яни" Олексія Полікашова. У місті оголосили план-перехоплення.

Докладніше про інцидент

Вибух гранати стався на Зубенка, 52. За інформацією "Харьков NOW", хотіли підірвати 2 чоловіків біля гаражів. А ті гранату начебто встигли відкинути в бік. Зараз потерпілі перебувають у лікарні в стані шоку.

До речі Під Кропивницьким біля власного будинку підірвався на розтяжці керівник гранітного кар'єру

На місці працюють 4 екіпажи поліції, швидка допомога та рятувальники. Також є інформація, що у місті оголосили план-перехоплення.

Дивіться фото та відео з місця вибуху гранати в Харкові

Це був замах на активіста Полікашова

Напад стався на громадського активіста руху "Ми харків'яни" Олексія Полікашова та його брата. Від вибуху вони не постраждали, натомість Олексій зазнав травм голови.

За словами дружини активіста, невідомий ударив Полікашова лопатою по голові та кинув гранату. Але брат чоловік встиг її "відфутболити".

Дивіться відео коментаря дружини Полікашова

Також про ті події розповів і брат активіста: вони йшли вдвох додому, як раптом невідомий ззаду підбіг, завдав його удар по голові та кинув гранату. Чоловік устиг гранату відштовхнути ногою, і після цього пролунав вибух.

Коментар брата Полікашова про напад: дивіться відео

За даними телеграм-каналу "Труха", 25 січня активіста мали провести акцію під аптекою, що продає наркотики.

Зверніть увагу У Вінниці стався вибух на території дитячого садочка: постраждали діти

Це не перший напад на Полікашова за останніх пів року

Зокрема, торік у вересні спалили автомобіль Nissan Murano, що належить дружині активіста. У результаті постраждали моторний відсік і водійські двері.

Підпалили авто дружини Полікашова: дивіться відео

У мережі інцидент пов'язували з конфліктом між представниками організацій "Ми – харків'яни" та "Накипіло". Перші оформляли наливайку за торгівлю сурогатним алкоголем, але її приїхали захищати члени "Накипіло". Також у телеграм-каналах повідомляють, що активісти "Ми – харків’яни" під час облави наливайки начебто вкрали 1 тисячу гривень.

Натомість у організації "Ми – харків'яни" усі обвинувачення відкинули та заявили, що це трапилося через їхню громадську діяльність. За словами голови руху Руслана Єременка, в одній із наливайок активісти звинуватили продавця в торгівлі контрафактною продукцією. Про це повідомляло харківське видання Newsroom.

Мережею цих наливайок володіє Надія Блудова, співмешканка В'ячеслава Ряднова з "Накипіло". Раніше ми співпрацювали з ним і разом брали участь в акціях. Але після того, як дізналися про цю діяльність, то, вибачте, послали його. Він зняв відео, де звинувачує нас у розбійному нападі на заклади, які сам і кришує,

– наголосив Єременко.

За його словами, окрім наливайок активісти також борються з мережею аптек, де торгують препаратами, що містять кодеїн (алкалоїд опіума).