СБУ викрила підпільне виробництво пістолетів, які збував один місцевий підприємець. Він виготовляв пневматичну, травматичну, мисливську та спортивну зброю. А для представників криміналітету міг й переробити під бойову.

Крім того, чоловік виготовляв ще й боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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На промислових потужностях об’єкту він налагодив підпільне перероблювання спецзасобів у бойові пістолети з нарізними стволами. До підпільного технологічного процесу фігурант залучав підлеглих працівників.

Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам кримінальних кіл.

"Бізнесмена" узяли на гарячому – під час продажу перероблених у бойові пістолетів, а також набоїв до них.

У помешканні "виробника" зброї знайшли наступне:

5 перероблених у бойові пістолети калібру 5,6 і 9 міліметрів,

2 перероблених пістолети для відстрілу набоїв із посиленою травматичною дією,

5 гладкоствольних рушниць,

понад тисячу набоїв.

СБУ вилучила цілий арсенал / Фото СБУ

Також зловмисник перероблював мисливські рушниці на летальну зброю / Фото СБУ