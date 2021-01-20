У Харкові накрили підпільне виробництво зброї: з мисливської робили бойову
СБУ викрила підпільне виробництво пістолетів, які збував один місцевий підприємець. Він виготовляв пневматичну, травматичну, мисливську та спортивну зброю. А для представників криміналітету міг й переробити під бойову.
Крім того, чоловік виготовляв ще й боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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На промислових потужностях об’єкту він налагодив підпільне перероблювання спецзасобів у бойові пістолети з нарізними стволами. До підпільного технологічного процесу фігурант залучав підлеглих працівників.
Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам кримінальних кіл.
"Бізнесмена" узяли на гарячому – під час продажу перероблених у бойові пістолетів, а також набоїв до них.
У помешканні "виробника" зброї знайшли наступне:
- 5 перероблених у бойові пістолети калібру 5,6 і 9 міліметрів,
- 2 перероблених пістолети для відстрілу набоїв із посиленою травматичною дією,
- 5 гладкоствольних рушниць,
- понад тисячу набоїв.
СБУ вилучила цілий арсенал / Фото СБУ
Також зловмисник перероблював мисливські рушниці на летальну зброю / Фото СБУ
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