Працівники Державної фіскальної служби викрили мешканця Харкова, який може бути причетним до організації досить масштабного виробництва алкогольної та тютюнової продукції.

Безпосереднім організатором діяльності, за даними правоохоронців, був всього один чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДФС.

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Акцентував виробництво чоловік здебільшого на цигарках.

Що відомо про викриття виробництва контрафакту в Харкові

Як кажуть фіскали, зловмисник також нібито виготовляв горілку, змішуючи спирт із водою. Потім він розливав суміш у тетрапаки та пластикові баклажки.

Крім цього, на виробництві виготовляли цигарки. Їх вилучили 28 тисяч пачок.

Також під час обшуків знайшли 300 літрів алкогольних напоїв.

Всі товари він реалізовував в одній з торговельних мереж міста.

Слідство щодо незаконного вироблення спиртової продукції триває.

Якщо провину зловмисника доведуть в суді, йому загрожує від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням контрафактної продукції.