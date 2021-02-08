У Харкові 8 лютого сталась трагедія – з 10 поверху вистрибнула дівчина. Схоже, що це було самогубство, адже свої речі нещасна залишила біля вікна у під’їзді.

Сусіди загиблої кажуть, що вона студентка – навчалась у Харківському університеті імені Григорія Сковороди. Це сталось на вулиці Валентинівській, 9. Читайте також У Тернополі пацієнт скоїв самогубство на очах у медперсоналу: депресія виникла внаслідок COVID Причини й обставини трагедії наразі невідомі – дівчина померла на місці від удару. Перед стрибком вона залишила речі біля вікна у під’їзді – сумку, куртку, шапку, маску, гаманець й записник. У Харкові молода дівчина вистрибнула з вікна: дивіться відео (18+) Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві та області сталась декілька аналогічних самогубств серед дітей та підлітків – вони також залишили речі й вистрибнули з багатоповерхівок.

В соцмережах батьки стверджують, що це не випадковість, а серед молоді активізувалась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита", – коли дітей доводили до самогубств.