У Харківському національному університеті внутрішніх справ 21 грудня розпочали службове розслідування щодо скандального відео, на якому курсантки цього вишу танцюють під музику російського гурту "Воровайки". Дівчата обрали пісню "Наколочки".

Свій феєричний танок вони виконують у курсантській уніформі у казармі. Ймовірно, це було зроблено заради жарту та тіктоку, але керівництву вишу зовсім не смішно – почали розслідування.

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Відео розлетілось у соцмережах тікток та телеграм – 5 дівчат танцюють під пісню "Наколочки", звучить уривок зі словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".

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Що це за гурт й чому йому заборонили виїзд в Україну? Жіночий гурт "Воровайки" виконує російський шансон – тобто блатні пісні, які оспівують популярне в країні-окупанті тюремне життя. Також гурт відзназчився українофобським контентом. У репертуарі гурту є пісня з такими словами: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится" і з такими словами: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".

19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.