У Харкові 25 грудня працівник комунальних служб виявив у контейнері для сміття труп чоловіка. Ознак насильницької смерті не було. Ймовірно, що він безхатченко.

Чоловіку на вид 40 – 45 років. Обставини його смерті з’ясовуватиме поліція. Про це повідомляє depo.ua із посиланням на відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

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Труп знайшли у Холодногірському районі Харкова о 10:00. Робітник комунального підприємства з вивозу побутових відходів перевертав контейнер зі сміттям біля будинку по вулиці Чоботарській та виявив тіло людини.

Його направили до моргу для встановлення причини смерті.

Інформація за даним фактом зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції. Вживаються заходи щодо встановлення особи чоловіка та усіх обставин події.