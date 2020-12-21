У Харкові 21 грудня затримали капітана Національної гвардії за торгівлю наркотиками. В його оселі знайшли амфетамін та інші особливо небезпечні речовини, офіцер також вирощував марихуану.

Все це наркоторговець у погонах "штовхав" військовослужбовцям, які служили в його частині, а також всім іншим покупцям. Про затримання повідомила пресслужба військової прокуратури.

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Капітан продавав амфетамін, метамфетамін, PVP, а також марихуану. Допомагали у "бізнесі" колишні військовослужбовці Нацгвардії. Ділкам загрожує тюрма від 9 до 12 років.

Під час обшуків була виявлена й зброя / Фото військової прокуратури

Злочинці організували вирощування "травки" просто у себе вдома / Фото військової прокуратури