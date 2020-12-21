У Харкові Геннадію Кернесу планують присвоїти звання почесного харків'янина. Окрім того, його іменем хочуть назвати вулицю та станцію метро.

На обговорення громади також винесуть питання встановлення пам'ятника Кернесу. Про це під час брифінгу заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, повідомляє 24 канал.

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Я виступив з ініцативою, щоб одній зі станцій метро присвоїти ім'я Геннадія Адольфовича. Ми з ним разом будували 30-ту станцію. Стільки, скільки він зробив для розвитку метро – ми зобов'язані увічнити його пам'ять і назвати одну зі станцій,

– заявив Терехов.

Зверніть увагу! 21 грудня борт із тілом Кернеса має прибути до Харкова. Похорон політика відбудеться 23 грудня.

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