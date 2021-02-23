У Харкові хочуть встановити меморіальну дошку Кернесу

Джерело:Суспільне
У Харкові на фасаді міської ради з'явиться меморіальна дошка Геннадія Кернеса. У мерії наголосили, що для цього використають позабюджетні гроші.
Відповідне рішення ухвалили члени топонімічної комісії.
Актуально Помер 2 місяці тому: коли Харківська міськрада нарешті позбавить Кернеса повноважень
Заступник голови комісії, перший заступник міського голови Олександр Новак заявив, що вшанувати Кернеса – це обов'язок.
Наш з вами обов'язок — вшанувати його пам'ять і надати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьоване, буде підготовлено відповідний ескіз,
– наголосив Новак.
Наразі на фасаді Харківської мерії вже розташована меморіальна дошка. Вона присвячена ексмеру та ексголові Харківської облдержадміністрації Євгену Кушнарьову.