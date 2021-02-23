У Харкові хочуть встановити меморіальну дошку Кернесу
У Харкові на фасаді міської ради з'явиться меморіальна дошка Геннадія Кернеса. У мерії наголосили, що для цього використають позабюджетні гроші.
Джерело:Суспільне
Відповідне рішення ухвалили члени топонімічної комісії.
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Заступник голови комісії, перший заступник міського голови Олександр Новак заявив, що вшанувати Кернеса – це обов'язок.
Наш з вами обов'язок — вшанувати його пам'ять і надати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьоване, буде підготовлено відповідний ескіз,
– наголосив Новак.
Наразі на фасаді Харківської мерії вже розташована меморіальна дошка. Вона присвячена ексмеру та ексголові Харківської облдержадміністрації Євгену Кушнарьову.
Кернес помер: що відомо
- 17 грудня Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте". Меру Харкова був 61 рік.
- У працівників Харківської міськради відразу виникла низка ідей як вшанувати політика. Зокрема, були варіанти надати Кернесу звання почесного харків'янина. Окрім того, іменем мера хотіли назвати вулицю та станцію метро.
- 23 лютого Кернеса поховали у Харкові на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.
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