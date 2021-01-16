Жителі Харкова звернулися до міської ради з проханням перейменувати Московський проспект на честь українського філософа Григорія Сковороди. За словами автора ініціативи, "не гоже Харкову – славетному українському місту – мати спогади про столицю держави-агресора та окупанта". Щоправда, таку позицію поділяють не всі харків'яни, і дехто вже висловив обурення.

Петиція щодо перейменування проспекту Московського на проспект Григорія Сковороди: деталі

Петицію було подано 2 січня. А збір підписів розпочався 14 числа. Автор документу – Віктор Стратілат. Про це мовиться у відповідному розділі Харківської міськради.

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Станом на ранок 16 січня петицію підписали 458. Голосувати за ініціативу можна ще протягом 88 днів. Після того, як петиція набере не менше ніж 1 тисячу підписів, її розглянуть.

Перейменувати проспект Московський на проспект Григорія Сковороди. Не гоже Харкову – славетному українському місту – мати спогади про столицю держави-агресора та окупанта. Увіковічити ім'я видатного українського філософа-мандрівника, життєві шляхи якого перетинались також і в Харкові,

– мовиться у тексті петиції.



Петиція щодо перейменування Московського проспекту на проспект Сковороди / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що це не перша така ініціатива. Схоже питання порушували й кілька років тому.

Як на петицію відреагували харків'яни

У популярній серед місцевих жителів фейсбук-спільноті "Харків. Історія. Факти" люди залишили чотири сотні коментарів. Багато хто обурився, що невелика група осіб намагається вирішити щось за все місто. Про це повідомляє "Обозвреватель".

За словами користувачів, назва Московського проспекту є історичною. Тому вони висловили переконання, що перейменування нічого не змінить, а тільки спричинить безліч проблем зі зміною адрес. Дехто зазначив, що це спосіб "відмити" бюджетні гроші.

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Харків'яни про перейменування Московського проспекту: найцікавіші дописи

"Спокою не дають назви, пов'язані з Москвою. Нехай за тарифи так само воюють!"

"Сковорода був, звичайно, крутим чуваком. Але перейменувальники, йдіть на*ер! Він був і буде Московським!"

"Черговий маневр влади "замазати очі" людям, щоб із питання про тарифи на питання інше спрямувати. А фіг вам!"

"Назва, до речі, суто історична – це був Московський шлях, дорога на Москву".

"Після Московського проспекту за Білгородське шосе візьмуться".

"Проти Григорія Сковороди нічого не маю проти, але не ви називали і не вам міняти".

"Від своїх височенних зарплат відмовилися б наші депутати, які це все на рішення міськради перетворять та на законопроєкт. Коштом платників податків мудрувати легко. Хто автор цієї маячні? На світ божий його, щоб усі знали".

"Сидять на шиї в народу, пожирають бюджет. І замість того, щоб розв'язувати питання, які справді потрібні місту, висмоктують із пальця різну єресь! Хоч би хто то з цих нероб звернув увагу на оснащення лікарень, коли в місті стільки хворих, яких нема куди госпіталізувати... А що робиться в районах... Гроші відмити ніде... нумо хоч вулиці перейменовувати. Скільки років існував цей проспект, хоча б поцікавилися, вершителі історії та доль?!"

Зауважимо! Раніше Московський проспект був і в Києві. Проте його в 2016 році перейменували на проспект Бандери. Згодом відбулася низка судових засідань. І у грудні 2019 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішень Київської міської ради щодо перейменування.