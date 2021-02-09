У Харкові нацгвардійці навчалися проводити розвідку під час техногенних катастроф: фоторепортаж

Джерело:Нацгвардія
Нацгвардійці Слобожанської бригади навчалися діяти в умовах техногенних катастроф і аварій. Майже тиждень тривали теоретичні та практичні заняття.
До занять були залучені військові строкової служби, які прибули до частини восени 2020 року. Саме під час зборів гвардійці опановували нову спеціальність.
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Програма занять спеціально розраховувалася на набуття саме практичних навичок у військових, що будуть у разі загострення оперативної ситуації фахово, злагоджено та якісно виконувати завдання,
– зазначив Копанішин.
Солдат Володимир Левченко розповів, що на практичних заняттях працювали з дозиметричним приладом МКС-У та військовим приладом хімічної розвідки. Крім того, гварційці вчилися замірювати дози радіаційного випромінювання у ґрунті, повітрі, під час огляду броньованої та автомобільної техніки.
У Харкові нацгвардійці навчалися розвідки під час техногенних катастроф: Фото Нацгвардії