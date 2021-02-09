Нацгвардійці Слобожанської бригади навчалися діяти в умовах техногенних катастроф і аварій. Майже тиждень тривали теоретичні та практичні заняття.

До занять були залучені військові строкової служби, які прибули до частини восени 2020 року. Саме під час зборів гвардійці опановували нову спеціальність.

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Чого навчалися військові

За словами начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олександра Копанішина, перший день занять присвятили вивченню засобів індивідуального та колективного захисту, їх будові та правилам користування.

Програма занять спеціально розраховувалася на набуття саме практичних навичок у військових, що будуть у разі загострення оперативної ситуації фахово, злагоджено та якісно виконувати завдання,

– зазначив Копанішин.

Під час другого дня зборів вивчали прилади для розвідки, що використовують підрозділи Національної гвардії, їхню будову, технічні дані та застосування на місцевості.

Солдат Володимир Левченко розповів, що на практичних заняттях працювали з дозиметричним приладом МКС-У та військовим приладом хімічної розвідки. Крім того, гварційці вчилися замірювати дози радіаційного випромінювання у ґрунті, повітрі, під час огляду броньованої та автомобільної техніки.

Згодом військові відпрацювали отримані навички, виконуючи практичні завдання – розвідка та спостереження загроз у повітрі, на місцевості, під час огляду транспорту та озброєння.

У Харкові нацгвардійці навчалися розвідки під час техногенних катастроф: Фото Нацгвардії