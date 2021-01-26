У Харкові трапилася пожежа у будівлі "Енергосталь": фото, відео

26 січня 2021 , 17:06
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У Харкові в обід 26 січня трапилася пожежа. На вулиці Дарвіна, 20 загорілася будівля держпідприємства "Енергосталь".

Джерело: 24 канал

Пожежа виникла у підвалі будівлі. Про це журналістам 24 каналу розповіли у ДСНС Харківської області.

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Деталі пожежі

  • У ДСНС заявили, що будівлю не експлуатували, а горіло сміття.
  • Під час пожежі нікого не евакуйовували. Також не було постраждалих
  • Пожежу ліквідували о 16:32.

Дивіться відео пожежі у Харкові:


У Харкові трапилася пожежа / Фото місцевого телеграм-каналу


Внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото місцевого телеграм-каналу

Зверніть увагу! 21 січня у Харкові трапилася пожежа у будинку престарілих "Золотий час". Попередньою причиною інциденту є необережне поводження з електроприладами. Внаслідок трагедії загинули 16 людей, ще 11 – постраждали. Відомо, що пансіонат працював незаконно. На власників вже відкрили кримінальну справу.

23 січня президент Володимир Зеленський оголошував загальнонаціональний траур за заниблими. Більше про пожежу у Харкові – читайте тут.