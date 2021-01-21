У будинку престарілих у Харкові 21 січня сталася масштабна пожежа. У результаті інциденту загинули щонайменше 15 людей, ще 5 – постраждали.

Займання сталося на вулиці Нижня Гиивська, 150Б, на другому поверсі житлового будинку, попередньо переобладнаному під будинок престарілих. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Читайте також На Львівщині трапилась нищівна пожежа: згорів Народний дім – фото згарища Площа пожежі становить 100 квадратних метрів. На місці пожежі виявили тіла 15 людей, ще 5 людей постраждали. До гасіння пожежі залучили 28 рятувальників та 7 одиниць техніки. Новина доповнюється… Пожежа у будинку для літніх людей: дивіться відео