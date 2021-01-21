У Харкові горить будинок престарілих: щонайменше 15 загиблих – фото, відео
У будинку престарілих у Харкові 21 січня сталася масштабна пожежа. У результаті інциденту загинули щонайменше 15 людей, ще 5 – постраждали.
Займання сталося на вулиці Нижня Гиивська, 150Б, на другому поверсі житлового будинку, попередньо переобладнаному під будинок престарілих. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Площа пожежі становить 100 квадратних метрів. На місці пожежі виявили тіла 15 людей, ще 5 людей постраждали.
До гасіння пожежі залучили 28 рятувальників та 7 одиниць техніки.
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