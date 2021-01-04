У Харкові на Окружній 3 січня сталась смертельна ДТП. Зіткнулись таксі Bolt з вантажівкою DAF. Мертвого водія легковика довелося вирізати із салону.

Водій вантажівки не постраждав. Хто саме спричинив аварію наразі невідомо. Про неї пишуть на сайті ДСНС. Читайте також На Київщині трапилась ДТП з 5 постраждалими: машини "розім'яло" – фото Що відомо про смертельну ДТП у Харкові Вона сталась на перехресті кільцевої дороги міста та дороги Циркуни-Харків о 18:50.

Зіткнулись два автомобілі: вантажний DAF з напівпричепом та легковий Renault Logan. Внаслідок ДТП загинув водій легкової автівки, чоловік 1997 року народження.

Рятувальникам довелося від'єднувати клеми акумулятору, перекривати вентиль газового балона, а також за допомогою спеціального інструменту розрізати кузов понівеченого легковика та дістали тіло загиблого чоловіка.

Удар вантажівки був направлений в бік водія / Фото ДСНС