Мережею розлетілись відео, на яких невідома дівчина влаштувала стрілянину з вікна квартири у Харкові. Вона, зокрема, цілилась у напрямку житлових будинків, а також у двір.

Наразі невідомо, що це була за зброя. Ймовірно, мовиться про травмат з гумовими кулями, або ж стріляла дівчина холостими. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на телеграм-канали.

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Що відомо про інцидент

Таку розвагу молоді люди влаштували під час святкування Нового року. На відео помітно, що стріляти її навчає чоловік.

Зробивши кілька пострілів, дівчина відходить від відчиненого вікна і посміхається комусь за камерою.

Дивно, що такою поведінкою дівчина вирішила похизуватися у соцмережах.

У Харкові дівчина стріляла з пістолета у вікно: дивіться відео