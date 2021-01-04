Святкувала Новий рік: дівчина влаштувала стрілянину з пістолета через вікно – відео
Мережею розлетілись відео, на яких невідома дівчина влаштувала стрілянину з вікна квартири у Харкові. Вона, зокрема, цілилась у напрямку житлових будинків, а також у двір.
Наразі невідомо, що це була за зброя. Ймовірно, мовиться про травмат з гумовими кулями, або ж стріляла дівчина холостими. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на телеграм-канали.
Читайте також Трагічне новорічне застілля: чоловік застрелив з травмату цивільну дружину в Києві
Що відомо про інцидент
- Таку розвагу молоді люди влаштували під час святкування Нового року. На відео помітно, що стріляти її навчає чоловік.
- Зробивши кілька пострілів, дівчина відходить від відчиненого вікна і посміхається комусь за камерою.
- Дивно, що такою поведінкою дівчина вирішила похизуватися у соцмережах.
У Харкові дівчина стріляла з пістолета у вікно: дивіться відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter