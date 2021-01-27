У Харкові ексдепутат з "Команди Кернеса" обікрав громаду на мільйон гривень: деталі

Детективи НАБУ викрили корупційну схему, яку організував у Харкові колишній депутат та директор комунального підприємства. За даними слідства, він вкрав у громади близько 1 мільйона гривень.

Джерело: НАБУ

На місцевих сайтах зазначають, що йдеться про директора комунального підприємства Харківспецбуд Богдана Долину, представника "команди Кернеса".

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Богдан Долина / Фото з його сторінки у фейсбуці

У 2015 році його обрали в міську раду від партії "Відродження", а на останніх виборах Богдан Долина не пройшов вже від "Блоку Кернеса – Успішний Харків!".

За що затримали

Схема доволі проста. Правоохоронці встановили, що підприємство, яким керує підозрюваний, оголосило тендер на закупівлю обладнання для потреб міста.

Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, за власної ініціативи вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого здійснено закупівлю іншої продукції, яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів.

Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 мільйон гривень.

Частину зазначеної суми постачальник обладнання в подальшому перерахував компанії, бенефіціарним власником якої був директор КП.

Наразі йде слідство.