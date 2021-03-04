Депутата Харківської обласної ради Олександра Дорошенка планують виключити з фракції "Європейська Солідарність". Все тому, що політик відмовився виступати на сесії українською мовою.

Деталі інциденту у Харківській облраді

На позачерговій сесії облради Харкова Дорошенко заявив, що говоритиме російською мовою. Переходити на державну мову політик відмовився.

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Дорошенко виступав за скорочення кількості працівників Департаменту агропромисловості. Він казав, що говоритиме тією мовою, якою "себе краще і впевненіше почуває".

Реакція партії

На такі дії депутата вже відреагувала партія "Європейська Солідарність". У політсилі заявили, що оголосили політику догану.

У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов'язкове відвідання курсів української мови з подальшим написанням тестів,

– заявила голова партії на Харківщині Ірина Фріз.

На засіданні партії Фріз ініціює розгляд питання про виключення Дорошенка з фракції через порушення Закону про мову.