У Харкові депутата облради виключать з фракції через відмову виступати українською
Депутата Харківської обласної ради Олександра Дорошенка планують виключити з фракції "Європейська Солідарність". Все тому, що політик відмовився виступати на сесії українською мовою.
Джерело:фейсбук "ЄС – Харківщина"
Деталі інциденту у Харківській облраді
На позачерговій сесії облради Харкова Дорошенко заявив, що говоритиме російською мовою. Переходити на державну мову політик відмовився.
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Дорошенко виступав за скорочення кількості працівників Департаменту агропромисловості. Він казав, що говоритиме тією мовою, якою "себе краще і впевненіше почуває".
Реакція партії
На такі дії депутата вже відреагувала партія "Європейська Солідарність". У політсилі заявили, що оголосили політику догану.
У випадку пояснень, які фракція вважатиме аргументованими, розглянути обов'язкове відвідання курсів української мови з подальшим написанням тестів,
– заявила голова партії на Харківщині Ірина Фріз.
На засіданні партії Фріз ініціює розгляд питання про виключення Дорошенка з фракції через порушення Закону про мову.
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