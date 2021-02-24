Назвав Революцію Гідності державним переворотом: у Харкові виштовхали депутата з трибуни – відео
Депутата Харківської міської ради від ОПЗЖ Андрія Лесика освистали під час сесії ради. Все тому, що чиновник назвав події на Майдані Незалежності державним переворотом.
Джерело:"Суспільне"
Деталі інциденту у Харківській міськраді
Лесик звернувся до депутатів з трибуни російською мовою.
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Чиновники вимагали, аби Лесик, згідно з законом, спілкувався українською. На це депутат відповів: "Нєльзя" та "Вдома у себе будете командувати".
Коли ж політики скандували "Ганьба", представник ОПЗЖ казав: "Ну і що?". До речі, він так і не перейшов на українську мову.
Що зроблено в країні, де кілька років тому трапився державний переворот, а ніхто за це не покараний,
– заявив депутат.
Після цих слів представники партії "Європейська Солідарність" та організації "Фрайкор" підійшли до трибуни та почали штовхати Лесика і обливати його водою.
На захист проросійського депутата стали його однопартійці.
Зауважимо, Лесик пішов з трибуни лише після прохання секретаря Ігоря Терехова. Він просив утриматися від політики у сесійній залі.
У Харкові депутат назвав Революцію Гідності державним переворотом: відео
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