Депутата Харківської міської ради від ОПЗЖ Андрія Лесика освистали під час сесії ради. Все тому, що чиновник назвав події на Майдані Незалежності державним переворотом.

Деталі інциденту у Харківській міськраді

Лесик звернувся до депутатів з трибуни російською мовою.

Читайте також В Сумах вчитель спровокував скандал, бо закликав учнів вітати рідних зі святом російської армії

Чиновники вимагали, аби Лесик, згідно з законом, спілкувався українською. На це депутат відповів: "Нєльзя" та "Вдома у себе будете командувати".

Коли ж політики скандували "Ганьба", представник ОПЗЖ казав: "Ну і що?". До речі, він так і не перейшов на українську мову.

Що зроблено в країні, де кілька років тому трапився державний переворот, а ніхто за це не покараний,

– заявив депутат.

Після цих слів представники партії "Європейська Солідарність" та організації "Фрайкор" підійшли до трибуни та почали штовхати Лесика і обливати його водою.

На захист проросійського депутата стали його однопартійці.

Зауважимо, Лесик пішов з трибуни лише після прохання секретаря Ігоря Терехова. Він просив утриматися від політики у сесійній залі.

У Харкові депутат назвав Революцію Гідності державним переворотом: відео